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Tüm çıplaklığı ile ‘Neyzen Tevfik’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Tüm çıplaklığı ile ‘Neyzen Tevfik’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:09
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Tüm çıplaklığı ile ‘Neyzen Tevfik’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Tuncer Cücenoğlu’nun Neyzen Tevfik’in yaşam öyküsünü anlatan oyunu “Neyzen” 16 Ekim Çarşamba günü Saint Benoît Fransız Lisesi’nde perde açıyor. Burak Sergen’in tek kişilik performansıyla Neyzen Tevfik’e hayat verdiği oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

Türkiye’nin en büyük hiciv ustalarından Şair Neyzen Tevfik Kolaylı’nın yaşam öyküsü, Burak Sergen’in tek kişilik performansıyla yeniden sahneye taşınıyor! Saint Benoît Lisesi Silüet Sahnesi, 16 Ekim Çarşamba günü “Neyzen” oyununun prömiyerine ev sahipliği yapıyor.

Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı “Neyzen”in yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Bedeni göçse de sözcükleri miras Neyzen Tevfik’in babadan yadigâr sürgün yaşamını anlatan oyun, bir Elf Yapım prodüksiyonu. ''Neyzen'' oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla gerçekleşmekte.

Burak Sergen, 18 yılın ardından yeniden Neyzen’e hayat veriyor!

Muhalifliğin ağır suç olduğu dönemde doğuştan bir muhalif olan şairin Bodrum’da gözlerini babasının sürgün yaşamına açışı, ney’le tanıştığı ve ney’de deva bulduğu çocukluk yılları, baskı ve zulümlere karşı sesini yükselttiği gençlik yılları ve dönemin tanınmış şair ve yazarlarıyla geçirdiği sürgün yılları, Sergen’in çarpıcı performansıyla anlatılıyor. Fonuna Neyzen’in yorgun nefesini alan oyun, Neyzen’in ilham dolu yaşamı kadar eserlerinin de hatıratı.

Yetmiş dört yıllık ömrünü sürgün, vatan hasreti, gözaltılar, başkaldırılar, rejim değişiklikleri ve yoksullukla geçiren Neyzen Tevfik, her döneme hakim çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun anlatıcısı olmaktan vazgeçmedi. Şairin sessiz kalmak yerine işkenceyi ve sürgünü göze aldığı ve nihayetinde bir hayatta kalma yöntemi olarak deliliği ‘tercih ettiği’ yaşamı, tüm çıplaklığıyla “Neyzen”de!

Dramaturgluğunu Bilgesu Kasapoğlu’nun üstlendiği oyunun müzikleri Joel Simon imzası taşıyor. “Neyzen”in dekor ve kostüm tasarımı ise Hakan Dündar’a ait. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Neyzen TevfikTuncer Cücenoğlu
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