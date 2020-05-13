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Tuğrul Altınkara’nın ‘Tehlikeli Saatler’i

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:04
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Tuğrul Altınkara’nın ‘Tehlikeli Saatler’i

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1996 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen radyolarında program yaparak her gün milyonlarca insana seslenen, Türkiye ve Uluslararası çapta bir çok ödüle sahip ünlü radyocu Tuğrul Altınkara'nın hangi radyoda olduğu merak konusuydu!..

24 yıldır mikrofondan hiç kopmadan sıcak, samimi ve içten programlarıyla sevenlerinin gönlüne taht kuran Tuğrul Altınkara yeni radyosunu açıkladı!

Sevilen sanatçı, İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu ve yeniden yayın hayatına başlayan, ulusal radyo kanalı Radyo Tatlıses'le imzaları atan ünlü radyocu Tuğrul Altınkara, hafta içi her gün 14:00/17:00 arası “Tehlikeli saatler” adlı programıyla Radyo Tatlıses’te sevenleriyle buluşuyor.

“Biz büyük bir aileyiz” sloganıyla her daim "Ailem" dediği sevenlerine, bu haberle müjdeyi verip, kıymetli radyocumuz Tuğrul Altınkara'ya yayın hayatına başarılar diliyoruz!...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuğrul AltınkaraTehlikeli SaatlerRadyo Tatlıses
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