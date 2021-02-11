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Tuğba Yurt’tan ikinci akustik çalışma

11 Şubat 2021 Perşembe 11:22
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Tuğba Yurt’tan ikinci akustik çalışma

HABER: DİNÇER KARACALAR

2021 yılında akustik cover çalışmalarına hız veren sevilen yorumcu Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını kendi YouTube kanalından yayınladı. Sözü-müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının çekimleri 50 kişilik bir ekiple Beyoğlu Sahne Tiyatrosu’nda gerçekleşti...

29 şarkılık YouTube projesinin ikincisini yayınlamaktan mutlu olduğunu belirten Tuğba Yurt, “Uzun saatler süren yorucu ama bir o kadar güzel ve içimize sinen bir çalışma oldu.. 15 günde bir kanalımızda birbirinden değerli şarkıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.02.2021 11:24
Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarTuğba Yurttan Ikinci Akustik çalışma
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