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Tuğba Özay Coşturdu

Küba Dragos’ta Tuğba Özay'ın muhteşem sahnesiyle enerji dolu şarkıları ve sesiyle tam anlamıyla güzel bir gece yaşandı…

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:37
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Tuğba Özay Coşturdu

ASLAN SAYIM

Tuğba Özay muhteşem sahne performansıyla yaklaşık 2 saat sahnede kalarak İstanbul Kartal’da bulunan, işletmeciliğini Alır Kardeşler Group’unyaptığı Küba Dragos’u adeta coşturdu.

Kartal Küba Dragos Bistro’da muhteşem bir konser veren Tuğba Özay, herkesi muhteşem sesi, enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi ve eğlendirdi.

Gerek güzelliği ile gerek sesiyle gönüllere taht kuran Tuğba Özay, birbirinden güzel şarkılarını kendini dinlemeye gelenlerle seslendirdi. Tuğba Özay’ıdinlemeye gelenler adete kendinden geçti ve mekanı Tuğba Özay’a eşlik ederek inletti. Küba Dragos’agelen misafirler hallerinden memnun olarak ve Tuğba Özay’a hayranlıklarını dile getirerek ayrıldılar.

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Tuğba Özay Coşturdu
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