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Telli Davul ve Vedat Yıldırım “Deriko” ile bir araya geliyor!

11 Ağustos 2022 Perşembe 14:26
Telli Davul ve Vedat Yıldırım “Deriko” ile bir araya geliyor!

Haber: ASLAN SAYIM

Deriko türküsünü Nana Yapım etiketiyle yayınlayan Telli Davul, Anadolu Pop/Folk müziğinde yerini almaya devam ediyor.

Telli Davul’un yeni teklisi "Deriko" türküsüne Kardeş Türküler ve Bajar grubundan tanıdığımız Vedat Yıldırım eşlik ediyor. Deriko isimli Ermeni bir kıza âşık olan genç bir adamın kavuşamama hikayesi üzerine yazılan bu türküye Telli Davul, Anadolu Pop ezgilerini daha fazla kullanarak öne çıkarıyor.

Telli Davul, Anadolu’nun mirası olan türküleri, modern enstrümanları ön planda kullanıp ve elektronik öğeler ile geleneksel melodileri sentezleyerek alternatif bir stille yorumlamayı sürdürüyor.

Selim Seven prodüktörlüğünde, Nana Yapım etiketiyle yayınlanan eserin düzenlemelerinde ve bas gitarda Özer Ateş; synthesizer, organ ve düzenlemelerinde Halil Arslan, lead gitarda Çağdaş Özmen karşımıza çıkıyor. Fullü Records & 1010 Records’da kaydedilen şarkının miks ve master işlemlerinde ise Ahmet Uçak karşımıza çıkıyor.

Klip Link: https://youtu.be/tMYoj-WumW

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Telli Davul Ve Vedat Yıldırım Deriko Ile Bir Araya Geliyor
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