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'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek

Göbeklitepe'de, sıcak hava balonu turları için test uçuşuna başlandı

01 Ekim 2020 Perşembe 14:26
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'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonu turları için test uçuşuna başlandı.

Keşfinin ardından bilinirliği ve ağırladığı ziyaretçi sayısı her geçen gün artan, Doğuş Grubu'nun ''Doğuş'tan İyi Bir Gelecek'' vizyonu ile desteklediği, insanlık tarihini baştan yazdıran tarihi Göbeklitepe, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok insanın dikkatini çekmeye başladı.

12 BİN YILLIK GİZEM: GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ, Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını arttırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve ŞanlıurfabBüyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çalışma başlattı.

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'de uçuş gerçekleştirmek için 2,5 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Ezel "Kapadokya'dan sonra Türkiye'de balon uçuş merkezi olabilecek yeri Türkiye'ye kazandırmak hem bizi mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Uçuşlarımızın 45 dakika ile 1 saat arasında olmasını planlıyoruz, Göbeklitepe'yi görebilecek şekilde emniyet irtifasını da göz önüne alarak planlıyoruz. Şirketimizin bütün pilotları, bu bölgede hem pilotlarımız bölgeyi tanıyor hem de biz Göbeklitepe'yi insanlara en iyi şekilde nasıl gösterebiliriz onun planlamasını yapıyoruz" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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