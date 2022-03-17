Tamer Karadağlı Reklam Çekeceği Fabrikayı Görmek İçin Kayseri'ye Gitti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Usta oyuncu Tamer Karadağlı hafta içinde davetli olduğu Kayseri’ye adeta çıkartma yaptı. Geçtiğimiz günlerde reklam anlaşması yaptığı çelik kapı üreticisi Boyut çelik Kapı’nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Hayrettin Aksu’nun konuğu olarak Kayseri’ye giden Tamer Karadağlı’ya ilgi büyüktü. Reklam filmi ve diğer tanıtım çalışmalarında anlaşma yaptığı firmanın ürünlerini ve üretim çalışmalarını yerinde gören inceleyen sanatçı “Bu daveti kabul ettim çünkü, reklam yüzü olduğum bir firmanın nasıl üretim yaptığını merak ediyordum. Öncesinde firma ile ilgili bilgiler alarak anlatılanlarla ikna olmuş ve anlaşma yapmıştım. Ama bu gezide üretimi gözlerimle görmem beni daha da mutlu etti” dedi. Kayseri’de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı sık sık fotoğraf çektirme isteklerine cevap verdi.