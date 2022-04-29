Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.429,06
ALTIN
909,70
DOLAR
14,81
STERLİN
18,57
EURO
15,63
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim...
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak
EGM 2022/1. dönem çarşı...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tamer "Biri Vardı" ile yaza damga vuracak!

Yayınladığı her çalışmasıyla müzikseverlerin dikkatini çeken ve her geçen gün yıldızı parlayan Almanya'da yaşayan Tamer "Biri Vardı" adlı şarkısıyla müzik listelerini zorlamaya geliyor.

29 Nisan 2022 Cuma 10:35
Tamer "Biri Vardı" ile yaza damga vuracak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Profesyonel anlamda müzikle ilk tanışmasını yaptığı "Tükendim"adlı şarkısı da sevenlerinden büyük beğeni kazanıyor. Başarılı Sanatçılardan Tamer, "Pandemide çok üzüldük yeni şarkım ile coşacağız. "Biri Vardı" adlı şarkım oldukça hareketli bir şarkı oldu.Şarkımın klibi Almanya'da çekildi sevenlerimden büyük beğeni topladı. Herkesin aklında biri vardır gençlik dönemimizde veya hayatımızın bir köşesinde o yüzden bende "Biri Vardı " adlı şarkımı yaptım diyerek açıklamarına devam etti Yurt dışında sahne aldığını Türkiye'dede sahnelerinde sevenleriyle buluşmak istediğini belirterek " muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayaller Gerçek Olsa
Hayaller Gerçek Olsa
O ARTIK BİR MARKA
O ARTIK BİR MARKA
Yeni bir korku filmi ‘‘Onlar Meclisi Asir’’
Yeni bir korku filmi ‘‘Onlar Meclisi Asir’’
Aydilge’nin23 Nisan Coşkusu
Aydilge’nin23 Nisan Coşkusu
Coşkun Sabah, Ankara’da imza günü yaptı
Coşkun Sabah, Ankara’da imza günü yaptı
ONUR AKAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK YENİ İDDİALAR!
ONUR AKAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK YENİ İDDİALAR!
Bu defaki dekoru Kapadokya
Bu defaki dekoru Kapadokya
BALKAN KIZLARI İFTARDA BULUŞTULAR
BALKAN KIZLARI İFTARDA BULUŞTULAR
ANKA KUŞU MELTEM AKGÜN‘ ÜN İLK KİŞİSEL SERGİSİSİ
ANKA KUŞU MELTEM AKGÜN‘ ÜN İLK KİŞİSEL SERGİSİSİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma