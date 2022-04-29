Tamer "Biri Vardı" ile yaza damga vuracak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Profesyonel anlamda müzikle ilk tanışmasını yaptığı "Tükendim"adlı şarkısı da sevenlerinden büyük beğeni kazanıyor. Başarılı Sanatçılardan Tamer, "Pandemide çok üzüldük yeni şarkım ile coşacağız. "Biri Vardı" adlı şarkım oldukça hareketli bir şarkı oldu.Şarkımın klibi Almanya'da çekildi sevenlerimden büyük beğeni topladı. Herkesin aklında biri vardır gençlik dönemimizde veya hayatımızın bir köşesinde o yüzden bende "Biri Vardı " adlı şarkımı yaptım diyerek açıklamarına devam etti Yurt dışında sahne aldığını Türkiye'dede sahnelerinde sevenleriyle buluşmak istediğini belirterek " muhabirlerin sorularını yanıtladı.