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SOSYAL MEDYA HIRSIZLARI CAN YAKIYOR

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:54
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SOSYAL MEDYA HIRSIZLARI CAN YAKIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Her geçen gün giderek artan sosyal medya hırsızlıklarında bir çok yakınımız da madurlar arasına girdi. Türkiye genelinde bir çok savcılık ve bilişim suçlarının kapılarında hesaplarını hackerlara kaptıran vatandaşların suç duyurusu için oluşturdukları kuyruklar her geçen gün daha da çoğalıyor.

Usta magazinci Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) onursal başkanı Nurettin Soydan’da instagram hesabını çaldırarak madurlar arasına girdi. Geçtiğimiz gün Flaş Tv de Seyhan Soylu’nun gerçekleştirdiği Al Sana Haber adlı programda konuyu dile getiren Soydan Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatarak konuyu programa taşıdı.

Sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasını fırsat bilen dolandırıcılık şebekeleri, halkı kandırmak için kendilerine yeni bir alan seçti. Tanınmış  kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, “o kişi”ymiş gibi takipçilerine mesajlar yollayarak paralar talep ediyor. “Forex” adı altında hiçbir yasal faaliyeti olmayan şirketler aracılığıyla “çok para kazanma vaadinde bulunan” dolandırıcılar, hedeflerine her gün yeni birini ekliyor. Sosyal medyada hesabı dolandırıcılar tarafından çalınan son isim, Magazin Gazetecileri Derneği Onursal Başkanı ve www.magazinci.com’un sahibi gazeteci Nurettin Soydan oldu. “nurettinsoydan” adlı İnstagram hesabı çalınan Nurettin Soydan, takipçilerinin zarar görmemesi için hızlı hareket ederek Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soydan şikayet ve suç duyurursu dilekçesinde “İnstagram hesabımı ele geçiren kişi veya kişilerin, bunu kötü maksatlı olarak kullandığını, bir gün sonra bazı arkadaşlarımın uyarısıyla fark ettim. Hesabımı ele geçiren kişi veya kişiler, özel hesabımdan “Nurettin Soydan” adını
kullanarak dolandırıcılık yapmaktadırlar. Nitekim hesabımı ele geçiren kişiler, takipçi listemde bulunan kişilere yolladıkları mesajlarda 0535 864 95 75  GSM  numarasını vererek , Kenan Adar adlı kişiye yönlendirmekte ve benim hesabımdan takipçilerime mesajlar yollamak suretiyle de para toplama girişimlerini sürdürmektedirler. Hesabımı ele geçiren Kenan Adar kişi, sahte Vakıfbank havale dekontlarını paylaşarak Forex sistemi üzerinden büyük kazanç elde ettiğini belirterek ve aldatarak insanları yüksek kazanç vaadiyle para talep ederek dolandırma girişimlerinde bulunmaktadır. Adı geçen kişi ve organize suç işleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmesini talep ediyorum” ifadelerine yer verildi.
 

SEYHAN SOYLU DAN İTİRAF

Al Sana Haber Programının moderatörü Seyhan Soylu, yorumcu Ebru Polat ve Nurettin Soydan, son dönemlerde giderek artan sosyal medya dolandırıcılığını ekranda masaya yatırdı.  Seyhan Soylu ve Ebru Polat, gazeteci Nurettin Soydan’a destek olurken,ilginç bir itirafta Sisi’den geldi. Seyhan Soylu kendisinin de benzer bir olayın mağduru olduğunu itiraf etti. Seyhan Soylu, “Benim yaşadığım duygu istismarı dolandırıcılığıydı. Ama bir yıl süren olay sonunda psikolojim bozuldu. Olaya sebebiyet veren kişiyle davam  halen sürüyor. Nurettin Soydan’ın hesabını ele geçirerek dolandırıcılık yapan vatan haini şebeke mensupları yakasını adaletten ve kolluk kuvvetlerimizden kurtaramayacak” ifadesini kullandı.

NEDRET HOTUN’DA KADINA ŞİDDET ANKET MADURU OLDU

Önce Vatan Gazetesinin özellikle Fotoğraf sanatçıları röportajları ile ve hazırladığı kültür sanat sayfaları ile bilinen Gazeteci yazar Nedret Hotun da Instagram hesabını dolandırıcılara kaptırarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hackerların ele geçirdiği Ferda Anıl Yarkın’ın hesabından gelen Kadına Şiddet Anketi ni doldurmaya çalışınca kendi hesabını çaldırdı.

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SOSYAL MEDYA HIRSIZLARI CAN YAKIYOR
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