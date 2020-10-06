Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1154
ALTIN
478.277
DOLAR
7.7768
STERLİN
10.0949
EURO
9.1637
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek
NASA: Mars, ekim ayı boyunca...
'Koronavirüslü annenin bile emzirmesi öneriliyor'
'Koronavirüslü annenin bile emzirmesi öneriliyor'
Pierre Gasly: İstanbul Park'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz
Pierre Gasly: İstanbul Park'a gelmeyi...
Başakşehir'e 9 yeni isim
Son Dakika
Başakşehir'e 9 yeni isim
İş fırsatları için hemen tıkla!

SONER ARICA’DAN İNTERAKTİF ŞOV

“ŞARKILAR ‘AŞK’ I SÖYLER”

06 Ekim 2020 Salı 16:32
5 Okunma
SONER ARICA’DAN İNTERAKTİF ŞOV

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Soner Arıca “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” isimli proje albümünün gördüğü ilginin ardından, hayranlarından gelen istek üzerine, “Şarkılar ‘AŞK’ ı Söyler” isimli müzikli söyleşi tadındaki şovuyla geçtiğimiz akşam Kocaeli Hayal Kahvesi’nde müzikseverlerle buluştu.

 

Maskeli Arıca 

Sayı Organizasyon işbirliğiyle biletleri sosyal mesafe kurallarına uyularak satışa açılan, alana girerken ateş ölçümü yapılan açık havadaki geceye maskesiyle çıkan Soner Arıca, aşk şarkılarının arasına hikayeler, şiirler, aşk sohbetleri katarak hazırladığı interaktif şovunun ilk programında izleyenlerden tam not aldı. 

Sanatçı “Şarkılar ‘AŞK’ ı Söyler” ile 9 Ekim Cuma akşamı Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde İstanbullularla buluşacak.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Soner ArıcaInteraktif şovKonserProgramİstanbulNEDRET HOTUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'KİLO ŞİDDETİNDEN BIKTIM' 
'KİLO ŞİDDETİNDEN BIKTIM' 
BEREN SAAT ‘KENAN İLE KOPAMADIK’
BEREN SAAT ‘KENAN İLE KOPAMADIK’
GENÇ SANATÇI ADAYLARININ ESERLERİ SANATA Bİ YER’DE KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
GENÇ SANATÇI ADAYLARININ ESERLERİ SANATA Bİ YER’DE KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
Sinan Akçıl’ın Yeni Keşfi Naz ! 
Sinan Akçıl’ın Yeni Keşfi Naz ! 
Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor
Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor
Oğuz Saral'ın, ilk single çalışması "Heves" tüm dijital platformlarda!
Oğuz Saral'ın, ilk single çalışması "Heves" tüm dijital platformlarda!
SONER SARIKABADAYI NİKAH MASASINA OTURDU
SONER SARIKABADAYI NİKAH MASASINA OTURDU
LEONARDO DİCAPRİO BABALIK İDDİALARIYLA GÜNDEMDE
LEONARDO DİCAPRİO BABALIK İDDİALARIYLA GÜNDEMDE
90'LAR DOST MECLİSİ AILA'DA BULUŞTU
90'LAR DOST MECLİSİ AILA'DA BULUŞTU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans