SONER ARICA’DAN İNTERAKTİF ŞOV

NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Soner Arıca “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” isimli proje albümünün gördüğü ilginin ardından, hayranlarından gelen istek üzerine, “Şarkılar ‘AŞK’ ı Söyler” isimli müzikli söyleşi tadındaki şovuyla geçtiğimiz akşam Kocaeli Hayal Kahvesi’nde müzikseverlerle buluştu.
Maskeli Arıca
Sayı Organizasyon işbirliğiyle biletleri sosyal mesafe kurallarına uyularak satışa açılan, alana girerken ateş ölçümü yapılan açık havadaki geceye maskesiyle çıkan Soner Arıca, aşk şarkılarının arasına hikayeler, şiirler, aşk sohbetleri katarak hazırladığı interaktif şovunun ilk programında izleyenlerden tam not aldı.
Sanatçı “Şarkılar ‘AŞK’ ı Söyler” ile 9 Ekim Cuma akşamı Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde İstanbullularla buluşacak.
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