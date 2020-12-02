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Şöhretler; Nişantepe Orman Park’ta ‘Engelsiz Yaşam’ için sahaya çıktılar

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” kapsamında “Kadına Şiddet” ve “Engelsiz Yaşam” için spor, sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren TV programı Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada'nın başlama vuruşunu ünlü oyuncu Nefise Karatay yaptı. Organizasyon son dönemin en  popüler ormanlık mekanı olan Nişantepe Orman Park’ta gerçekleşti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 14:22
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Şöhretler; Nişantepe Orman Park’ta ‘Engelsiz Yaşam’ için sahaya çıktılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

3 Aralık (Bugün) “Dünya Engelliler Günü” kapsamında TV8,5 ekranlarında yayınlanacak “Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada” özel bölümünün çekimleri pandemi yasakları öncesinde Nişantepe Orman Park Halı Saha tesislerinde gerçekleşti. Colortek, T-OKM ve Granada Luxery Hotels sponsorluğunda, Şeniz Ulusoy ve Mert Baymak'ın sunumlarıyla gerçekleşen organizasyonda Engelsizsiniz (Ampute Futbol), Ünlüler, Kadın Futbol ve Uludüz Medya takımları karşı karşıya geldiler. Spor, sanat ve iş dünyasını birleştiren özel turnuvanın başlama vuruşunu ünlü oyuncu Nefise Karatay gerçekleştirdi. İbrahim Yattara, Hikmet Karaman, Ali Eren, Baki Mercimek, Engin Baytar, İsmail Baki Tuncer, Batuhan Aydar, Bilgehan Demir, Mustafa Kocabey, Alp Pehlivan ve Ebubekir Kaya gibi isimlere kadın futbolcular ve Pendik Spor Ampute futbol takımları eşlik ettiler.

Organizasyon ile ilgili açıklama yapan yapımcı Görkem Uludüz “Kadına Şiddete Hayır ve Engelsizsiniz kampanyalarımız ile, Engelsiz Yaşam Vakfı yararına bir araya geldik. Pandemi kuralları çerçevesinde tüm önlemlerimizi alarak gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinliğimizde amacımız ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü karşılamak ve yaşama engel olan her şeye dikkati çekmekti. Hep birlikte böyle anlamlı bir sosyal projede yer almanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Başta sponsorlarımız ve sporcularımız olmak üzere, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın değerli yöneticilerine, Nişantepe Orman Park Halı Saha ekibine ve her zaman yanımda olan kıymetli çalışma arkadaşlarım Şeniz Ulusoy, Mert Baymak, Akın Akkol ve Ziver Navdar'a canı gönülden teşekkür ederim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel programla ekranlardayız” dedi.

  

Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakaslan’da organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek “Engelsiz Yaşam Vakfı’nın kuruluş amacının en önemli Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan ‘Kadına Şiddete Hayır’ olması nedeniyle organizasyonda yer aldık” dedi.

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DHA

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