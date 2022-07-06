Sinema emektarlarına onur ödülü verilecek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yetmişli yılların efsane dergileri “Ses” ve “Hayat” mecmuaları tarafından düzenlenen ve sinemanın kral ve kraliçesini seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma artiz yarışması günümüzde Boyut Çelik Kapı’nın ana sponsorluğunda “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” adıyla 26 Temmuz gecesi Wow İstanbul Hotel Convention Center’da yapılacak. Beşinci kez düzenlenecek yarışmada dereceye girenler alacakları eğitimlerle sinema ve dizi sektörüne adım atmış olacaklar. Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın sunuculuklarını Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan, Kırmızı Halı röportajları ise Şeniz Ulusoy tarafından gerçekleştirilecek.