Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1518
ALTIN
452.024
DOLAR
7.3416
STERLİN
9.9669
EURO
9.0017
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 
7 Adet Arsanın Satışı...
Ar-Ge Personeli Alınacak
Ar-Ge Personeli Alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sibel Demir Kendi Markasını İnşa Etti! 

07 Ocak 2021 Perşembe 15:57
7 Okunma
Sibel Demir Kendi Markasını İnşa Etti! 

HABER: ASLAN SAYIM

O Türkiyenin ilk Kalıcı Makyaj eğitimini verenlerden oldu! Akademisini kurdu, markasını oluşturdu, ürünleri satışa sundu ve birçok ünlü isimle çalıştı! Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslar ve eğitimler veriyor. Onun ismini artık hep duyacaksınız! İstanbul'dan sonra Bodrum S-İRON COSMETİC firmasının kurulum temelini atıyor. İşte bu başarılı iş kadını Sibel Demir kim tanıyalım.

Sibel Demir Kimdir?

6 Ekim Hatay doğumlu Sibel Demir 30 yıl önce ilk meslek hayatına alaylı olarak bir kuaför salonunda başlamıştır. O yılların en popüler salonlarından Mehmet Tatlı ile yolları kesişip meslek hayatına salon makyözlüğü ile devam etmiştir. Daha sonra Türkiyenin en önemli makyaj akademisi olan Meb Make-up LLC lisan ve kültür merkezi Nişantaşı profesyonel makyaj eğitimlerini alarak ,Sinema tv klip çekimleri,albümlerin vazgeçilmez makeup ismi olarak bir çok işe imza atmış ve bir çok Ünlü isimle çalışmıştır.2010 yılından itibaren kendi Make-Up Akademisini kuran Sibel Demir artık büyük bir marka!

Akademi profesyonel makeup,LLC lisan ve kültür merkezi makeup,MC Akademi profesyonel makeup TV Sinema ve Renkli Kozmetik makyaj,Türkiye esnaf sanatkarları konfedarasyonu Kalıcı makyaj USTALIK MEB Güzellik Uzmanlığı USTA ÖĞRETİCİLİK  belgelesi  ve 2015,2016,2017 VisagismeTotal Look Claude Juilaed eğitimlerinin ardında ,Yurtdışı ve Türkiye dahil olmak üzere Masterclas 30,a yakın eğitimlerini tamamlamıştır.Her gün yenilikleri takip eden bir Markanın tüm alt zeminini hazırlamıştır.Kendi tarzını başarı ile yansıtan SİBEL DEMİR,daha sonralarında İstanbul,da MEB ÖZEL SİBEL DEMİR MESLEK EDİNDİRME VE MESLEKİ GELİŞİM KURSU,nu kurarak sektöre Türkiye ve yurtdışı olamak üzere bir çok öğrenci ve eğitmen yetiştirmiştir. Şimdilerde mesleğine bir yeni imza daha atarak S-İRON COSMETİC marka tescilli Türk malı kendi ürünleri piyasaya çıkarmış. Türkiyenin çeşitli illerinde Fuarlar organizasyonlar ile büyümeye ve adından bir kez daha söz ettirmeye devam eden SİBEL DEMİR 2021 ilk günü itibari ile Bodrum S-İRON COSMETİC firmasını kurmak için kolları sıvamış hazırlıklarına başlamıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.01.2021 15:58
Anahtar Kelimeler:
Sibel Demir Kendi Markasını İnşa EttiAslan Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
Kusursuz AŞK
Kusursuz AŞK
HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU
HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU
SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ
SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ
IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR
IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma