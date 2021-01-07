Sibel Demir Kendi Markasını İnşa Etti! 

HABER: ASLAN SAYIM

O Türkiyenin ilk Kalıcı Makyaj eğitimini verenlerden oldu! Akademisini kurdu, markasını oluşturdu, ürünleri satışa sundu ve birçok ünlü isimle çalıştı! Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslar ve eğitimler veriyor. Onun ismini artık hep duyacaksınız! İstanbul'dan sonra Bodrum S-İRON COSMETİC firmasının kurulum temelini atıyor. İşte bu başarılı iş kadını Sibel Demir kim tanıyalım.

Sibel Demir Kimdir?

6 Ekim Hatay doğumlu Sibel Demir 30 yıl önce ilk meslek hayatına alaylı olarak bir kuaför salonunda başlamıştır. O yılların en popüler salonlarından Mehmet Tatlı ile yolları kesişip meslek hayatına salon makyözlüğü ile devam etmiştir. Daha sonra Türkiyenin en önemli makyaj akademisi olan Meb Make-up LLC lisan ve kültür merkezi Nişantaşı profesyonel makyaj eğitimlerini alarak ,Sinema tv klip çekimleri,albümlerin vazgeçilmez makeup ismi olarak bir çok işe imza atmış ve bir çok Ünlü isimle çalışmıştır.2010 yılından itibaren kendi Make-Up Akademisini kuran Sibel Demir artık büyük bir marka!

Akademi profesyonel makeup,LLC lisan ve kültür merkezi makeup,MC Akademi profesyonel makeup TV Sinema ve Renkli Kozmetik makyaj,Türkiye esnaf sanatkarları konfedarasyonu Kalıcı makyaj USTALIK MEB Güzellik Uzmanlığı USTA ÖĞRETİCİLİK belgelesi ve 2015,2016,2017 VisagismeTotal Look Claude Juilaed eğitimlerinin ardında ,Yurtdışı ve Türkiye dahil olmak üzere Masterclas 30,a yakın eğitimlerini tamamlamıştır.Her gün yenilikleri takip eden bir Markanın tüm alt zeminini hazırlamıştır.Kendi tarzını başarı ile yansıtan SİBEL DEMİR,daha sonralarında İstanbul,da MEB ÖZEL SİBEL DEMİR MESLEK EDİNDİRME VE MESLEKİ GELİŞİM KURSU,nu kurarak sektöre Türkiye ve yurtdışı olamak üzere bir çok öğrenci ve eğitmen yetiştirmiştir. Şimdilerde mesleğine bir yeni imza daha atarak S-İRON COSMETİC marka tescilli Türk malı kendi ürünleri piyasaya çıkarmış. Türkiyenin çeşitli illerinde Fuarlar organizasyonlar ile büyümeye ve adından bir kez daha söz ettirmeye devam eden SİBEL DEMİR 2021 ilk günü itibari ile Bodrum S-İRON COSMETİC firmasını kurmak için kolları sıvamış hazırlıklarına başlamıştır.