SİBEL CAN’DAN BODRUM’DA SOLD OUT KONSER

MUĞLA- Biletlerin saatler öncesinde tükendiği, konser öncesinde hayranlarının uzun kuyruk oluşturduğu gecede ünlü şarkıcı, muhteşem sesi, enerjisi ve neşesiyle müzikseverlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.



“HEPİNİZ BENİM İÇİN BİRER BEGONVİLSİNİZ”



Sahnede heyecanını dile getiren başarılı sanatçı, “Dünyanın en büyük mutluluğu sizsiniz. Yıllardır hep bu güzel alkışlara, sizlere layık olmaya çalıştım. Geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz birer begonvilsiniz'' dedi.



Geçmişten günümüze birçok şarkıların yanı sıra Sezen Aksu Müslüm Gürses Neşet Ertaş Barış Manço ve Ahmet Kaya şarkılarıyla hayranlarını duygu dolu anlar yaşattı.



Amor Garibovic imzalı Siyah Yeşil elbisesiyle de izleyenleri kendisine hayran bırakan Sibel Can, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnesinin finalinde ise Geçmişten günümüze pop şarkılarıyla hayranlarını ayağa kaldırdı.

HABER: ELİF HAYVALI