YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

IŞIL YÜCESOY’DAN BEKLENEN ALBÜM

“SEZEN AKSU SOKAĞI”

Usta sanatçı Işıl Yücesoy’un, Sezen Aksu şarkıları söylediği “Sezen Aksu Sokağı” isimli YouTube projesi, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, albüm olarak bugün (19 Mart Cuma günü) Ossi Müzik etiketiyle müzik marketler ve dijital müzik platformları aracılığıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Tamamı 10 şarkıdan oluşan “Sezen Aksu Sokağı” isimli albümde söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan; “Kaybolan Yıllar”, “Şarkı Söylemek Lazım”, “Tükeneceğiz”, “Ateş Böceği”, “Sarı Odalar”, “Perişanım Şimdi”, “Kaç Yıl Geçti Aradan”, “Büklüm Büklüm”, “Biliyorsun” ve sözü Sezen Aksu’ya, müziği Cenk Taşkan’a ait olan “Dört Günlük Bir Şey” isimli şarkılar yer alıyor. Albümün çıkış şarkısı ise; Sezen Aksu’nun, ilk 1984 yılında yayınlanan “Sen Ağlama” isimli albümünde okuduğu, en sevilen şarkılarından biri olan “Tükeneceğiz”…

Işıl Yücesoy’un en sevdiği ve dinleyenlere en fazla dokunduğunu düşündüğü Sezen Aksu şarkılarını söylediği albümündeki şarkılar, besteci ve piyanist Murat Aşkan’ın yeni düzenlemeleriyle dinleyenlerle buluşuyor.