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SEZEN AKSU ŞARKISI OKUMAM

26 Ocak 2022 Çarşamba 13:23
SEZEN AKSU ŞARKISI OKUMAM

Haber: Dinçer Karacalar

Sezen Aksu’nun son çıkardığı “Şahane Yaşamak” isimli esere tepkiler çığ gibi büyüyor. Özbek pop sanatçısı Şahsenem tepkisini artık sahnede Sezen Aksu şarkısı okumam diyerek dile getirdi. İnsanoğlu Allah ve Allah’a olan inançla ve manevi değerlerle insandır, bu değerlerimizi korumalıyız ifadesinde bulunan Şahsenem, ünlü müzisyen Sezen Aksu’nun imza attığı şarkı için önce yaratandan sonra imanlı Türk halkından af dilemelidir ifadesinde bulundu. Sezen Aksu gibi bir değerden hiç böyle bir eser beklemediğini de dile getiren Şahsenem çok üzüldüğünü ve Allah’ın verdiği yeteneği sevdiği kullarına hakaret ederek kullanmasının büyük hata olduğunu dile getirdi. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilen birinin yapmayacağı bir hata bu diyerek tepkine farklı bir boyut katan Şahsenem “Umut ediyorum ki Sezen Aksu bu büyük hata ve günahından en kısa zamanda dönecektir, bunu çok arzu ederim” dedi.

Son Güncelleme: 26.01.2022 15:43
Anahtar Kelimeler:
SEZEN AKSU ŞARKISI OKUMAM
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