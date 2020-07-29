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SEZEN AKSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

UZUN YILLAR SONRA ÖZDEMİROĞLU İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:24
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SEZEN AKSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

HABER : YAŞAR ŞENYÜZ

Sezen Aksu uzun yıllar sonra ilk defa kamera karşısına geçerek müziğe adım atmasının sebebi olan Attila Özdemiroğlu’nun yakında Arda Müzik etiketiyle yayınlanacak tribute albümünde seslendirdiği, Bir Vurgun Bu Sevda şarkısını ve Attila Özdemiroğlu’nu konuşmak için Lidya Özdemiroğlu ile bir araya geldi.


Röportaj esnasında hayli duygusal ve heyecanlı olduğu gözlenen Sezen Aksu, stüdyosunun bahçesinde 45 dk boyunca Lidya Özdemiroğlu’na anılarını anlattı.


Son derece keyifli ve sıcak geçen röportajda Lidya Özdemiroğlu'nun babası ile ilgili sorduğu "Albümde bir vurgun bu sevda’yı seslendirdin. Nasıldı senin için bu albümde yer almak ve aynı zamanda babamın albümü olması?” sorusu üzerine Sezen Aksu’nun "Valla Lidya çok kişisel tarafına giriyoruz işin, bende kimseyi kendi hislerimle, yaşadıklarımla yormak istemediğim için bunları genelde paylaşmıyorum. Tabii ki içinde olmak benim için çok özel bir durum ama canım yandı mı yandı şimd ne yalan söyleyeyim zor.” cevabından sonra gözyaşlarını tutamadı ve cümlesini "Böyle hiç hayal etmedim, hiç aklıma gelmedi çünkü yola birlikte çıktık” sözleriyle tamamlıyor.
Yer yer güldükleri, yer yer göz yaşlarını tutamadıkları bu söyleşide Aksu’nun, Attila Özdemiroğlu ile ilgili “uzun bir yolculuğumuz oldu şükürler olsun ama yine de onu kaybettikten sonra arkasından bir tribute albümde şarkısını söylemek canımı yaktı mı, yaktı yani” diyerek duygularını anlatıyor.

Attila Özdemiroğlu müziği senin için neleri ifade ediyor? sorusuna ise şu sözlerle anlatıyor dostunu Aksu: "Attila Özdemiroğlu bir daha gelmeyecek bir kaç kişiden birisidir. Attila Özdemiroğlu sadece benim lafım değil, dahi bir adam, ne bileyim, tanrının okulundan öyle donatılmış yollanmış, insan aklının bulabileceği bir okul değil onun geldiği okul, öyle düşünüyorum. Rengarenkti, yetinmeyen; yeniden üretime çok inanırdı. Üstüne kattıkça katan, çoğalttıkça çoğaltan, kendi de çoğalan… Çok şükran duyduğum insanların başında geliyor. Asıl birikimimi, kişiliğimi, hayata bakışımı oluşturan Attila ve onun gibi insanlar oldu. Sonsuz bir şükranla doluyum, büyük bir minnetle doluyum hepsine karşı."
Söyleşi de hem Aksu’yu hem de izleyiciyi göz yaşına boğan kısım ise Sezen Aksu’nun; "Yok işte, dolduramıyoruz. Dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum yani, Onna (Tunç) keza yoklar, yani soracağım şeyler var konuşmak istiyorum yoklar.” derken ki sesinin titrediği kısım oluyor

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.07.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzSEZEN AKSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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