Seyyar Köfteci Dürüm Kralı oldu

HABİB BABAR / İSTANBUL

1988 yılında Ataköy’de kamyonetle seyyar dürüm satarak isminden söz ettiren Mehmet Şahgöy,İstanbul’da açtığı kebap salonlarıyla başarısına başarı kattı.

Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü sanatçının katılımıyla 2.Tır Dürüm şubesini açan iş adamı Mehmet Şahgöy,şimdi de Türkiye’nin dört bir yanına şubeler açmak için kolları sıvadı. Seyyar satıcılıktan zirveye çıkan Şahgöy,dürümlerini tatmak için çevre illerden birçok vatandaşın salonlarına geldiğini belirterek, ‘Ben seyyar köfteci olarak iş hayatına atıldım.Köftelerimin lezzeti gün geçtikçe zirve yaptı.Biri 3 kattan oluşan 2 ayrı salonumuz bulunuyor.Tek hedefim Ataköy Dürüm’ü Türkiye genelinde markalaştırmak.Bunun için de çalışmalara başladık’dedi.

Ukrayna’da, Moldova ve Azerbaycan’da dürüm salonları açacağını dile getiren Mehmet Şahgöy,’Türkiye başta olmak üzere dünya dürümlerimizden söz edecek’diye konuştu.