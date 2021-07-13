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Sevgim Yılmaz’dan ‘Hayat’a sitem!

Sahne aldığı mekanların kulisinde çektiği videoları sosyal medyada paylaşmaya başlayınca bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken ve assolistliğe terfi eden Sevgim Yılmaz, 2021 yazını duygusal bir şarkıyla karşılıyor. Sanatçı, “Hayat” adlı single’ını dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. 

13 Temmuz 2021 Salı 10:43
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Sevgim Yılmaz’dan ‘Hayat’a sitem!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sahnelerin sevilen seslerinden Sevgim Yılmaz, müzik dünyasının son dönemde adından en çok söz ettiren sanatçılarından. Sahne aldığı mekanların kulislerinde koltuğa oturup prova yapan Yılmaz, o provalardan videoları sosyal medyada paylaşmaya başlayınca bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sayede iddialı bir çıkış yakalayan ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sevgim Yılmaz, assolistliğe terfi etti.


KALBİ KIRIK BİR KADIN

Sevgim Yılmaz, sevenlerinden gelen yoğun istek üzerine yaz ayları için yeni bir single hazırladı. Başarılı isim, söz ve müziği Gülşah Kargılı’ya ait “Hayat” adlı esere etkileyici yorumuyla hayat verdi. Kalp kırıklığı yaşayan bir kadının hayata sitemini konu alan şarkının düzenlemesini Ercan Bal yaptı. “Hayat”, Five Music Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi ise Ferit Çetinkaya’nın yönetmenliğinde çekildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sevgim YılmazHayatSosyal MedyaSingle
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