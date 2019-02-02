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Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
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Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Azerbaycanlı şarkıcı Emin Eminzada'nın 80'ler Smooth Pop ve Contemporary R&B soslu yeni şarkısı yayında! 'Tresaure Me', kısa sürede tutkulu ve romantik çiftlerin diline dolanmaya aday. Türkiye müzik listesine hızla giren parçanın söz ve bestesi de Eminzada'ye ait. Tresure Me adlı ilk single şarkısı DMC etiketiyle bugün bütün dijital platformlarda.  

Şarkılarındaki ilhamı 80'ler ve 90'lar Pop ile R&B ezgilerinin şehvetinden aldığını söyleyen müzisyen, ’Tresure Me'nin klibinde de seksi bir hava yaratmış. İzleyenleri vintage bir bilim kurgu sahnesine ışınlayan hikaye, sanal gerçeklik oyunu konseptiyle aktarılıyor. Aynı anda hem arzuları, hem de kısıtlamarı simgeleyen kırmızı renk, klibe oldukça farklı bir hava katmış. Sevgililer Günü için çiftlere bundan daha harika bir hediye düşünemiyoruz. 

'Tresaure Me' klip yönetmeni: Habil Quliyev

Kamera operatörü:  Orhan Abbasov

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Treasure MeEmin Eminzada
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