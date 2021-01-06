SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sertab Erener bu yılbaşı hayranlarıyla Sosyo adlı aplikasyon üzerinden verdiği online konser ile buluştu. Kendi evinde verdiği dijital konserde gitarlarda eşi Emre Kula, Bas gitarda Alp Ersönmez, vokalde ise Seçil Akmirza kendisine eşlik etti. Yanlarında olamasalar da Keyboardda Ozan Yılmaz, davulda Alpar Lu, kemanda ise Deniz İbrahimoğlu vardı.

Online konser boyunca sanatçı; sevilen hitleri ile birlikte pandemi döneminde çıkarttığı son albümü Ben Yaşarım’dan birçok şarkı da seslendirdi. 75 dakika süren konserde toplam 22 şarkı söyledi.

Sevilen şarkıcı konserin açılış konuşmasında “yeni yıla girerken bu son saatlerde göz göze olamasak da, el ele tutuşamasak da müzik bir yolunu buldu ve hepimizi yeniden buluşturdu, birleştirdi, sizi çok özledik” ifadelerini kullandı. 2021 yılının 2020 gibi geçmemesini, yaralarımızı sarabileceğimiz, sağlıklı, dünyayı iyileştirebileceğimiz, birbirimizi daha çok sevdiğimiz, korkusuzca yeniden birbirimize sarılabileceğimiz, pandemisiz, bol müzik, sanat ve bereket dolu bir yıl diledi.