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Serkan Candaş: Başarı, ödüller kolay gelmiyor, siz çabalamazsanız kimse sizin için çabalamaz!

Türkiye'de işini iyi yapan ve arka planda yaptığıdesteklerle ünlülerin, yapımların ve firmaların parlamasına katkısı olan dev küçük adam Serkan Candaş…

05 Kasım 2021 Cuma 11:19
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Serkan Candaş: Başarı, ödüller kolay gelmiyor, siz çabalamazsanız kimse sizin için çabalamaz!

ASLAN SAYIM

Menajerlik ve PR & Basın Danışmanlığında iddialı ve başarılı olan Serkan Candaş ve ekibi, oyunculuk eğitimi alıp dizi ve sinema filmlerinde yer almak isteyenleri, sektörün önde gelen bir oyunculuk akademisi ile buluşturup, yeni yüzleri sinema ve dizi sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinin PR, basın danışmanlığı, sosyal medya yönetimi, organizasyonların proje koordinatörlüğü gibi birçok alanda projelere imza atıyor.

39 yaşında olan Serkan Candaş, 19 yıllık tecrübesi, aldığı 16uluslararası ödül ile dürüst, güvenilir ve mesleğinde başarılı bir gazeteci olarak ayrı bir kariyere de sahip.

Serkan Candaş, medya sektöründe uzun yıllar çalışmış, bu mesleğe gönül vermiş, işine aşık, çalışmaları ve projeleri ile başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, birçok devlet kurumu, vakıf, özel sektör ve dernekler tarafından da birçok ödüle layık görülmüş, sektöre yön vermiş bir PR & Basın Danışmanı.

Medya sektörünün hemen hemen her yerinde görev almasına rağmen gazeteciliği de bırakmayan, birçok haber sitesi ve gazetenin de danışmanlığını başarı ve titizlikle icra eden Candaş, etkin ve nitelikli hizmet vermesi ile dikkat çekiyor. Candaş, hedeflerinin arasında özellikle sektöre yenilikler katmak, doğru habercilikten ve iletişimcilikten sapmadan mesleğini daha ileriye taşımak için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, Serkan Candaş’ı daha önce de düzenlediği yardım konserleri, engelliler ve sokak hayvanları ile ilgili projelerinden de çok iyi tanıyor.

Mütevazı ve işin de başarılı olan Candaş, aynı zamanda yurtdışıyla da PR & Basın Danışmanlığı konusunda çalışmalar yürütüyor.

Serkan Candaş başarısının sırrını şöyle ifade ediyor:“Menajerlik, PR & Basın Danışmanlığı, kısaca iletişimuzmanlık işidir ve bu İş’te başarılı olabilmek için en iyi uzmanla çalışmak gerekir. Çoğu Orta Asya ülkesiyle çözüm ortaklığı yapıyorum. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan vb, bu ülkelerle çalışıyorum diye bu ülkelerin dillerini öğrendim; daha iyi anlaşayım, ne istediklerini daha iyi kavrayayım ve daha güzel bir iş çıkarayım ortaya diye! Kısa zaman sonra Rusya ile de çalışmaya başlayacağım, hatta başladım sayılır ve bunun üzerine Rusça dersleri almaya başladım. Başarı, ödüller kolay gelmiyor, siz çabalamazsanız kimse sizin için çabalamaz.”

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