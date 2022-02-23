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Serkan Candaş dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor!

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:57
Serkan Candaş dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor!

Haber:Aslan Sayım

PR & Basın Danışmanları hayatımızda oldukça yer almaktadır.  İşte bunlardan biri de işine aşık, işinde çok titiz, bir işkolik ve tuttuğunu koparan başarılı isim Serkan Candaş…

Yıllardır profesyonellerle çalışan Serkan Candaş, PR & Basın Danışmanı, Menajerlik sektöründe ve 20 yıllık tecrübesi ile 19 uluslararası ödül sahibi olmuştur.

Serkan Candaş, Türkiye’nin tanınan ismi olmakla birlikte yurt dışında da birçok sanatçıya hizmet vermekte. Başarılı basın danışmanı ve menajer; Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile çalışıyor. Yakın zamanda daİsrail'den davet aldı ve yakında İsrail ile de çalışmaya başlayacağı bildirildi.

Birçok tanınmış isimin menajerliği ve basın danışmanlığını yapan Serkan Candaş, PR Danışmanı olarak da birçok büyük kurum ve ünlüye danışmanlık hizmeti veriyor. 

Gazetecilik zamanından beri doğru habercilikten sapmadan mesleğini icra eden Candaş, PR & Basın Danışmanı, Menajerlik alanında güven duyacağınız doğru adres ve nadir gazetecilerden biri.

Serkan Candaş: “Yorulmadan, bıkmadan ve yılmadan yıllardır yoluma devam ediyorum. Ben ilk mesleğe hayaller kurarak başladım ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktım. Her geçen gün kendimi geliştirdim. Kendimi geliştirmek için çok okudum, araştırdım, kendimden daha tecrübelilere sordum, izledim, teknolojiyi takip ettim, 24 saatin 20 saati çalıştım, 2 saati düşündüm ve planladım, 2 saati uyudum. Bugüne kadar basın danışmanlığını veya menajerliğini yaptığım kimsenin güvenini boşa çıkarmadım, hep güzel ve başarılı bir şekilde neticelendirdim. 19 ödülü kimse kaşıma gözüme vermedi, hepsinde alın teri, yorgunluk, en önemlisi de büyük başarı var.”

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Serkan Candaş Dur Durak Bilmeden çalışmaya Devam Ediyor
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