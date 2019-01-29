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Seren Serengil gelinlik giydi

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Seren Serengil gelinlik giydi

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

29 Ocak 2019 Salı 18:17
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Seren Serengil gelinlik giydi

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

1980 yılından beri İzmir'de faaliyet gösteren Change Abiye Mesut Yıldız Tekstil, Wedding Fashion İzmir'deki standında Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'i ağırladı.

Sadece Change Abiye standı için fuara gelen çift, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Firmanın kendisi için özel olarak diktiği beyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen Serengil, tüm abiye ürünlerini çok beğendiğini ve tarzına uygun olduğunu söyledi.

Çankaya Mimar Kemalettin Moda Merkezi'ndeki üretim alanı ve showroom mağazasıyla hizmet veren firmanın ortağı Murat Yıldız, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç yaptıklarını belirtti.

Fuara 7 yıl öncesine kadar 5 kez katıldıklarını ancak bir süre ara verdikten sonra bu sene yeniden yer almaya karar verdiklerini dile getiren Yıldız, 2019'da lila, krem ve gri renkli pul payetlerin ön planda olacağının bilgisini verdi.

Murat Yıldız, standa gelen müşterilerle eşi Hülya Hanım ile birlikte ilgilendi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilGelinlikYaşar İpekWedding Fashion İzmir
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