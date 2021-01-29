HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Serdar Can Kurt, 2 Ocak 1999’da Aydın'da dünyaya geldi.. Eğitim sürecinde Aydın’ın küçük bir köyünde heyecanlı ve meraklı bir çocukluk yaşayarak geçirdi. Merakını ve enerjisini kitaplarla, keşfederek, sporla gidermeye çalıştı. Liseyi İzmir'de Anadolu Öğretmen lisesinde ailesinden uzakta devam etti. 4 yıllık süreçte bulaşmadığı spor dalı kalmamış. Üniversite zamanı geldiğinde Eskişehir'e gitti. Biraz da ailesinin isteğiyle Makine Mühendisliği okumaya gittiği Eskişehir’de 1 hafta kaldı. Hayatı boyunca yapmak istediği, yapmaktan mutlu olduğu mesleğin bu olmadığına karar vermişti. Geri döndü. Yeniden hazırlandı. Bu süreçte değerlendirebileceği çok boş zamanı oldu. Çok yalnız kaldı. Filmler izledi, kitaplar okudu. Gece gündüz... Oyunculuğa ilgi duyması tam da bu araya denk gelir. Kendisine videolar çekip oyunculuk yapmak istediği dönemdi. Yavaş yavaş piyasadaki çoğu oyunculuk kitabını aldı. Ve üniversite sınavı sonrası bütün tercihleri İstanbul’du.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazandı, İstanbul’a gelir gelmez oyunculuk eğitimi almak için görüşmelere başladı. Bu süreçte çeşitli yerlerden, çok iyi hocalardan eğitimler aldı. Vahide Perçin önderliğinde Gülşah Fırıncıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Yazmak Eylemi adlı oyunda yer aldı. Fox'un düzenlediği FoxFest audition yarışmasında birinci oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'den oyunculuk bursu kazandı. Sonrasında bir arkadaşı vesilesiyle Sevgili Berna Türkkan’la tanıştı ve kariyerinin temellerinin atıldığını hissetti. Serdar, ‘’Berna hocamın akademisine kayıt olmaya gittiğimde uzun uzun sektörü ve çalışma sisteminin farklılığını anlattı, gerçekten oyuncu olmak için çok inanmam ve çok çalışmam gerektiğinden bahsetti. Son derece pozitif ve doğal bir kadındı, onun bana verdiği pozitif enerji ile içimdeki oyunculuk aşkı katkat arttı. Doğru yerdeydim ve hiç olmadığım kadar mutluydum.

Sonrasında Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisinin daha doğrusu Berna Türkkan Ailesinin bir parçası olmanın mutluluğu ve gururu ile Berna hocamın eşsiz eğitimi ile kısa zamanda büyük adımlarla yürümeye başladım. Her ders kısa film tadında videolar çekmeye başladık. Hem Oyunculuğu hem de Yönetmenliği öğrenmeye başladım. Eğitim sürecim devam ederken projelerle görüşmelerimizde eşzamanlı sürmeye başladı. Berna Türkkan, hem hocam hem Menajerim hem de Hayat pusulamdır. Bana inandığı için, samimiyeti ve kaliteli eğitimi için, dahası… Hayatımda güven duygusunu bana gerçekten hissettirdiği için Berna Hocama sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İnanıyorum ki birlikte nice ödülleri havaya kaldıracağız. Sevgi ve Saygılarımla…