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SEDA SAYAN İKNA ETTİ! 

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve uzun yıllar müzik eğitimi alan ''Mina Huseyn'', yeni şarkısı ''Emanet'' ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.

02 Şubat 2021 Salı 11:41
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SEDA SAYAN İKNA ETTİ! 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Profesyonel sahne hayatına 16 yaşında başlayan ''Mina Huseyn'', rap r&b ile başlayan müzikal kariyerine her geçen gün farklı tarzlar ekleyerek devam etti. 2018 yılında ''O Ses Türkiye'' adlı ses yarışmasına katılan ''Mina Huseyn''i bu yarışmaya katılmaya ünlü sanatçı Seda Sayan ikna etti. Yarışmada tüm jürilerin dönmesini sağlayan genç sanatçı sesiyle ve güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Müzik kariyerinin yanı sıra ''Son Mektup Çanakkale'' filminde rol alan ''Mina Huseyn'' aynı filmin müziklerini de seslendirerek ilgi odağı olmuştu. Azerbaycan'da birçok dizi ve filmde rol alan güzel sanatçı oyunculuk kariyeri ile de dikkat çekiyor.

''Mina Huseyn''in sözleri Funda Şen Demir'e ait olan yeni şarkısı ''Emanet''in bestesi Mursel Seferov, düzenlemesi ile Elvin İmanov imzası taşıyor.

Genç sanatçı; sözleriyle herkesin içinde kendine ait bir parça bulacağı yeni şarkısıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade ediyor;

''Bu şarkı bana ilk aşkımı hatırlatıyor. Seven hiç terk eder mi? Benden çekip giden pişman olur ama ben olmam, olmadım. Önemli olan gitmek değil bıraktığın hatıralardır. Gidenler pişman olur ve genelde nasıl gittilerse o şekilde geri dönerler ait oldukları yere. Kimin ne şekilde döndüğünün ise hiç önemi yoktur.’’

''Mina Huseyn''in yeni şarkısı ''Emanet'', Türkiye'nin en güçlü YouTube partnerlerinden ve müzik şirketlerinden Wediacorp Music etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi ‘’Mina Huseyn’’ YouTube kanalında yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seda SayanMina HuseynEmanetPlatformMüzik
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