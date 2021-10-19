Şarkıyı yaparken depresyona girdim

HABER: AZİZ KARATAŞ





'Papatya', 'Canım Yanıyor', 'Bir Deli Hasret' ve son olarak Emre Aydın ile düet yaptığı 'Beni Anla' gibi şarkılarıyla milyon dinleyiciye ulaşan Çağan Şengül, son şarkısı 'N'olur gitme' isimli şarkısı ile ayrılık acısı yaşayanların yarasına tuz basacak. Çağan Şengül, 'Herkesin çaresizce ağlayarak, “N’olur Gitme” dediği biri vardır. Yazarken ve stüdyo aşamasında depresyona girdim çok ağladım ama buna değdi. Herkes kendinden bir şey bulacak' dedi.

Önümüzdeki günlerde yeni sürprizleri de olacağını belirten Çağan Şengül'ün son teklisi Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.