Şarkıcı Gülay Vasiyetini Açıkladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Seher Kılıç’ın sunduğu, Magazin Noteri’ne katılan ünlü şarkıcı Gülay, önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Ali Eyüboğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Youtube kanalına konuk olan ve 3 kez kanseri yenen şarkıcı Gülay vasiyetini şu şekilde açıkladı. “Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Bu kadar sık yaşayınca rahatsızlığı mantıklı olarak düşünüyorsunuz. Matematiksel olarak hesap yaparsak herhalde 80’e kadar yaşayacak halim yoktur. Vasiyetim mal bırakma vasiyeti değil zaten. Bırakacak bir şeyim yok zaten. Başka bir vasiyet o. Ben bir mezar istemiyorum. Gömülmek istemiyorum. Kadavra olarak vücudumun bir devlet üniversitesine bağışlanmasını istiyorum. Bunun dışında vasiyetlik bir şey yok. Bir cenaze töreni bir mezar taşı istemiyorum. Kimsenin beni öyle hatırlamasını istemiyorum. Babamın cenazesinden sonra ciddi bir travma geçirdim.Gidemiyorum cenazelere. Ben kefen bezinden yırtıyor muyum acaba? Kadavra için de şahit gerekiyor. Siz olur musunuz? Vakti gelince gideceğiz. Kazık mı çakacağız dünyaya? Bir yerden sonra da gitmek lazım.” Dedi.