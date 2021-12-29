Şampanyalı 90’lar Gecesi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Rüya Ersavcı, Hazal’dan oluşan “Şimdi 90’lar” geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar.

90’lar ruhuna

Canlı olarak seslendirdikleri “Hadi Bakalım”, “Kara Sevda”, “Söyle Canım” gibi 90’ların hit şarkılarıyla üç saat sahnede kalan sanatçılar, izleyenlerden peş peşe gelen şampanyalar karşısında 90’lar ruhuna ve birbirinden güzel anılara kadeh kaldırdılar.

Edasız çıkmam

Hazal’ın; “Eda Özülkü yokken şefimiz Metin Özülkü’yü sıkıştıralım” sözleri üzerine Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş’ın sevgi gösterileri karşısında sahnede zor anlar yaşayan Metin Özülkü; “Bundan sonra konserlere Eda’yı da getireceğim. Onsuz olmuyor” diyerek, izleyenleri güldürdü.

“Şimdi 90'lar” 28 Ocak akşamı tekrar Moda Kayıkhane'de sahne alacak.