Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,070.14
ALTIN
790.38
DOLAR
13.55
STERLİN
18.44
EURO
15.44
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek
Samsun'da golf tesisi kiraya...
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama Hobi Ürünleri
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama...
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samet Kurt Kimdir?

18 Ocak 2022 Salı 15:06
8 Okunma
Samet Kurt Kimdir?

Haber: ASLAN SAYIM

Şarkıcı, söz yazarı Samet Kurt 1 Ocak 1987 de Samsun da dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi çocukluk yaşlarda başladı. Bu müzik aşkı oğluna verdiği Hicaz isminden ve kızına verdiği arya ismindende anlaşılıyor. Müziğe ilk lise yıllarında gitar , sonrasında klarnet çalarak başladı. Sonrasında  hertürlü müzik ile ilgilenen Samet Kurt tüm duyguları ile yaptığı besteleri ile kendini bir üst seviyeye taşıdı. Gerek ünlü isimlere verdiği gerek kendisi seslendirdiği bir çok beste ile tanınıyor. Uzun yıllar bestelediği ve seslendirdiği şarkılarılar arasında en popüler şarkıları şunlar: Seviyorum Sende, 

Okan Volkan Halden Anlamaz,

Okan Volkan Müslüm Bana Çal, 

Mehmet Elmas Uçurum şarkıları trendlerde uzun süre kaldı. 

Anahtar Kelimeler:
Samet Kurt Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVUKATLIKTAN VAZGEÇTİ OYUNCU OLDU
AVUKATLIKTAN VAZGEÇTİ OYUNCU OLDU
Bahar Gelir’den SEN OLAMAZSIN
Bahar Gelir’den SEN OLAMAZSIN
AYHAN TAYLAN'DAN BİR SEZEN AKSU KLASİĞİ: SEN AĞLAMA
AYHAN TAYLAN'DAN BİR SEZEN AKSU KLASİĞİ: SEN AĞLAMA
Melisa Özmen Milyonluk Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!
Melisa Özmen Milyonluk Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!
RUHUM ARABESK!
RUHUM ARABESK!
Fenomen Aycan Varış’a Ebru Gündeş’ten Övgü
Fenomen Aycan Varış’a Ebru Gündeş’ten Övgü
Mustafa Kurutlu kimdir? Furia yeni şarkı hazırlığında! Fenomen Furia nereli?
Mustafa Kurutlu kimdir? Furia yeni şarkı hazırlığında! Fenomen Furia nereli?
Uriel’e ‘Nerdesin’ teşekkürü
Uriel’e ‘Nerdesin’ teşekkürü
Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti
Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma