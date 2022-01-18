Samet Kurt Kimdir?

Haber: ASLAN SAYIM

Şarkıcı, söz yazarı Samet Kurt 1 Ocak 1987 de Samsun da dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi çocukluk yaşlarda başladı. Bu müzik aşkı oğluna verdiği Hicaz isminden ve kızına verdiği arya ismindende anlaşılıyor. Müziğe ilk lise yıllarında gitar , sonrasında klarnet çalarak başladı. Sonrasında hertürlü müzik ile ilgilenen Samet Kurt tüm duyguları ile yaptığı besteleri ile kendini bir üst seviyeye taşıdı. Gerek ünlü isimlere verdiği gerek kendisi seslendirdiği bir çok beste ile tanınıyor. Uzun yıllar bestelediği ve seslendirdiği şarkılarılar arasında en popüler şarkıları şunlar: Seviyorum Sende,

Okan Volkan Halden Anlamaz,

Okan Volkan Müslüm Bana Çal,

Mehmet Elmas Uçurum şarkıları trendlerde uzun süre kaldı.