Sahnede Omuzunu Sakatladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Eda – Metin Özülkü geçtiğimiz akşam Four Seasons Aqua'da sahne aldılar. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede söyledikleri şarkılarla izleyenleri 90’lı yıllarda yolculuğa çıkaran Eda – Metin Özülkü, “Seninle Olmak Var Ya” ve “Aramadın Aylardır” isimli şarkılarını yoğun istek üzerine iki defa söylediler.

Görünmez kazaya ilk yardım Eda’dan

Gece boyunca hem eğlenen hem eğlendiren çiftin, moralleri Metin Özükü’nün sahnede geçirdiği talihsiz kaza ile bozuldu. Gitarının askısının aniden kopmasıyla koluna abanıp, omzunu sakatlayan Metin Özülkü’nün, yardımına Eda Özülkü koştu. Omzu sakatlanmasına rağmen programı tamamlayan Metin Özülkü ve Eda Özülkü, en sevilen şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyerek geceyi sonlandırdılar.