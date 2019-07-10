Saçları örülürken uykuya kaldı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü isimlerin yaz aylarında tercih ettiği Afrika örgüsü akımına ünlü sanatçı Tuğba Özay da katıldı.

Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran Tuğba Özay, takipçilerinde tam not aldı.

Başarılı sanatçı, “Saçlarım dün gece 4 saat gibi bir sürede üç Afrikalı kız tarafından kendi saçımla ekleme saçlar birleştirilerek yapıldı. Kullanımı çok rahat ve kolay. Saçlarım yapılırken de hiç sıkılmadım bir ara uyumuşum. Ayrıca hiç acımadı. Bence oldukça dişi oldukça çocuksu oldukça sportif oldukça seksi” diyerek yeni imajından çok memnun olduğunu söyledi.