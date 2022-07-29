Revart. Bahar Şahin ile klipte buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı Revart’ın sağlam diskografisinde yeni bir kapı aralıyor. Duygusal sözleri ve hiphop disiplinine latin tadı veren şarkının sözü müziği Revart’a düzenlemesi ise Aerro imzası taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Oğuz’un yer aldığı ve çekimleri Sapanca’da tamamlanan klipte Bahar Şahin ile kamera karşısına geçen Revart her ilişkinin içinden geçtiği zorlukları izleyiciye bir kez daha hatırlatıyor.

“Yanan fazla dayanmaz, dayanamıyorum Sana ben ne yapsam yaranamıyorum” diyen Revart’ın “dayanamıyorum” şarkısı ve klibi bugün tüm platformlarda yayında.