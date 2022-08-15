Resul Dindar Rüzgarı Hız Kesmiyor

HABER: SEDAT SARIKAYA

Dereli belediye başkanı Zeki Şenlikoğlu’nun katkılarıyla Gecede teşekkür plaketi için sahneye çıkan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da Resul Dindar’a “Giresun’un bütün ilçelerinde güzel konserler verdiniz, artık sıra Giresun merkezde, büyük bir meydan konseriyle sizleri ağırlamak isteriz” diyerek yeni bir konser davetinde bulundu, aynı zamanda gecede bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’da İstanbul’a döndüğünde birlikte festival planlayacakları sözünü verdi.

Giresun konseri ardından durmadan yoluna devam eden sanatçı sıradaki konseri için Antalya / Manavgat Selge Beach’e geçti.

Bu otelde ikinci konserini veren sanatçı dinleyicisiyle yine güzel bir bağ kurdu.

Yurtdışından da birçok misafirin yer aldığı ve otelin bu konser için de özellikle full olduğu bilgisi verildi.Gurbetten gelen yerli yabancı tüm müşterilere iki saati aşkın sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı Resul Dindar…

Aşık Veysel’den, Mahsuni Şerif’e, Türk Sanat müziğinden, hareketli ve Slow Karadeniz türkülerine kadar geniş bir repertuar sunan sanatçı gece sonunda “bi daha” istekleriyle büyük beğeni topladı…

Konserlerine; Trabzon / Marmara Adası / Rize / Ordu / Samsun rotalarıyla devam edecek olan Resul Dindar yazı dolu dolu sahnelerle geçiriyor…