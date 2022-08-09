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﻿Rec Rocero’nun eşine özlemi

Kurtalan Ekspres’in davulcusu, Barış Manço’ nun sahnede “Rec Rocero” diye seslendiği Recep Işık, “Özlüyorum “isimli maxi single’ının ikinci video klibini sevenlerinin beğenisine sundu.

09 Ağustos 2022 Salı 13:23
﻿Rec Rocero’nun eşine özlemi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Maxi single ile aynı adı taşıyan “Özlüyorum” adlı şarkının klibi tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sözleri Rec Rocero’ya ait olan şarkının müziği ve aranjesini Eser Taşkıran üstlendi. Yıllar önce kaybettiği, Barış Manço’nun da uzun yıllar vokalisti olan eşi Paula’ya şarkıyı yazan Rocero, klip için İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

Sanatçı, 17 ay önce kaybettiği eşi için “Özlemin katlanarak artıyor, her an yanımda, kalbimdesin Paula, özlüyorum” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kurtalan EkspresBarış MançoRec RoceroRecep Işık
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