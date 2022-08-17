Rap Müziğine Yeni Soluk! Vaypier’den ‘Tuzak’ Tüm Dijital Platformlarda!

HABER: ASLAN SAYIM

Vaypier’in yeni tekli çalışması ‘Tuzak’ Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Son zamanlarda Ülkemizde ve dünyada popüler hale gelen Rap müziğe yeni nefes Vaypier’den geldi. Genç rapçi kendi yazdığı ve müziğini yaptığı yeni şarkısı ile hızlı giriş yaptı. Vaypier’in soft rap müziği her kesim tarafından dinleniliyor.

Tuzak isimli şarkının sözü ve müziği Sanatçının kendisine ait. Vaypier imzalı, Aranjör koltuğunda Waytoolost oturuyor. Stüdyo Kayıt: Fatih Şık, Mix: Ishak Şık Mastering ise Yusuf Şahin tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Yiğit Dağılgan oturuyor. Montajda Sayitc yer alıyor.

Vaypier’in ‘Tuzak’ isimli şarkısı Grand Müzik YouTube kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi, ünlü bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://www.youtube.com/watch?v=KRWa1K3ky8M