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Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde

12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:08
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Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Almanya’da yaşayan genç Türk müzisyen Kadr, bir süre önce Hediye ile düet yaptığı “Rampapa” şarkısını müzikseverlerle buluşturmuştu. Önceki çalışmalarıyla da milyonlarca kez tıklanarak dijital listelerde uzun süre zirvede kalan başarılı genç sanatçı şimdi de Buray ve Feride Hilal Akın’la rekabet içerisinde.

Kadr’dan birkaç gün önce “Rampapapam” isimli şarkılarını dinleyiciyle buluşturan Buray ve Feride Hilal Akın ikilisinin son şarkısı da oldukça ilgi gördü. Çok benzer isimli bu şarkılar dijital platformlarda ve Youtube’da kıyasıya bir rekabet içine girdi. Sadece Türk müzik listeleriyle kalmayan ve yabancı müzik listelerine de girerek dünyaca ünlü şarkıcılarla yarışan iki şarkı arasındaki yarışın galibi kimin olacağı merak konusu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rampapam Savaşları Yabancı ListelerdeYaşar Şenyüz
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