PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurt dışında uzun yıllar yaşamış ve oyunculuk eğitimi almış oyuncu Reşit Berker Enhoş, daha çok dizilerde ve sinema filmlerinde canlandırdığı ‘toksik’ veya kötü adam karakterleriyle tanındı. Son olarak ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinde psikopat yazar ‘Haluk’ karakteriyle çok konuşuldu. Aynı zamanda Kanada vatandaşı olan ve İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce konuşan oyuncu, Netflix’in yerli bilim-kurgu dizisi ‘YakamozS245’de yine sıra dışı bir rolle, İspanyol Jose olarak karşımıza çıkıyor.



Başarılı oyuncu Reşit Berker Enhoş, 2014-2016 yılları arasında Los Angeles'a taşındıktan sonra Ivana Chubbuck, Frantz Turner, Eric Morris ve Michelle Danner gibi Hollywood'un ünlü oyunculuk koçlarından oyunculuk eğitimi aldı. 2020 yılında bir korku filmi olan "Men Dakka Dukka/Nemesisters” ile 10. DROP Uluslararası Rusya Korku Filmleri Festivali'nde ‘En İyi Oyunculuk Ödülü’ne layık görüldü. Film, Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülkede gösterime girdi. Oyunculuğun yanı sıra profesyonel turist rehberliği de yapan Enhoş, kendini ‘psikopat rollerin romantik oyuncusu’ olarak tanımlıyor.

Bugüne dek canlandırdığı karakterlerin dışına çıkmak isteyen başarılı oyuncu, yoğun iş hayatı nedeniyle özel bir ilişkisi olamadığını belirtirken, günümüzdeki toksik ilişkilerin hem kadını hem de erkeği ürküttüğünün de altını çiziyor.