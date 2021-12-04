Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Halk otobüsü hatları kiraya verilecek
Halk otobüsü hatları kiraya...
Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar kiralanacak
Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar...
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
15 Adet İşçi İstihdam...
İTÜ 54 Öğretim Üyesi Alıyor 
İTÜ 54 Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pop müzikte yeni bir ses: Ceyda Sarı

Ceyda Sarı, ilk single’ı “Gülümse Çekiyorum” ile müzik dünyasına “merhaba” dedi. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkıyla müzikseverleri selamlayan Sarı, üzerinde çalıştığı ikinci single’ını da çok yakında yayınlayacak.

04 Aralık 2021 Cumartesi 16:05
6 Okunma
Pop müzikte yeni bir ses: Ceyda Sarı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik tutkunu Ceyda Sarı, uzun yıllardır hayalini kurduğu şarkıcılığa profesyonel olarak ilk adımını attı. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkıyla çıkış yapmayı tercih eden Sarı, düzenlemesine Uğur Balcı’nın imza attığı “Gülümse Çekiyorum” single’ını dijital platformlarda beğeniye sundu. MüzikOnair etiketiyle yayınlanan şarkının klibi, Recep Fakiroğlu’nun yönetmenliğinde İstanbul’da çekildi. 10 saatlik çalışmayla tamamlanan klip, Netd Müzik platformunda yayınlandı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

İlk şarkısının heyecanını yaşayan Ceyda Sarı, “Bu şarkıyla çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukken ağaçları konserime gelmiş insanlar gibi hayal ederek şarkılar söylerdim. Büyüdüm ve şimdi şarkılarımı dinleyicilerle buluşturma şansına sahibim. Sahnede olmaya, oradaki enerjiye âşığım” dedi. 

BUNCA YORGUNLUĞA DEĞDİ

Başarılı sanatçı, şarkısına gelen ilk yorumlardan duyduğu memnuniyeti de şu sözlerle dile getirdi: “Aldığım güzel yorumlar, bunca yorgunluğa, emeğe değdiğini gösteriyor. Benimle sosyal medya üzerinden iletişime geçen, yorum yapan takipçilerime mümkün olduğunca geri dönüyorum. Onların fikirleri, talepleri, tavsiyeleri çok önemli benim için.”

İKİNCİ ŞARKI YOLDA

Müzik çalışmalarına son sürat devam eden Ceyda Sarı, ikinci single’ını yayınlamak için de çok beklemeyecek: “İkinci şarkım için stüdyo kayıtlarına başladık, süreç gerçekten çok keyifli. Heyecanımı gizlemem pek mümkün görünmüyor. Şu anda çok yoğun bir tempo sürecindeyim. Cover şarkılar üzerine de oldukça mesai harcıyorum.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pop Müzikte Yeni Bir Ses: Ceyda Sarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak
Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak
ÜNLÜ İSİMLERLE VE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR İŞ BİRLİĞİ
ÜNLÜ İSİMLERLE VE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR İŞ BİRLİĞİ
BURAK KİNG’den ALBÜM MÜJDESİ!
BURAK KİNG’den ALBÜM MÜJDESİ!
“Duydum ki Unutmuşsun” şarkısına Eren Çıralar yorumu
“Duydum ki Unutmuşsun” şarkısına Eren Çıralar yorumu
KİŞİLİK BOCALAMASI YAŞIYORUM
KİŞİLİK BOCALAMASI YAŞIYORUM
Hasibe’nin ‘İlk Defa’ albümü raflarda
Hasibe’nin ‘İlk Defa’ albümü raflarda
ALEXANDRA STAN: "TÜRKLER ÇOK SADIK"
ALEXANDRA STAN: "TÜRKLER ÇOK SADIK"
LONDRA SOKAKLARINDA POZ VERDİLER
LONDRA SOKAKLARINDA POZ VERDİLER
Dilara’ya Gözlük de yakıştı
Dilara’ya Gözlük de yakıştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma