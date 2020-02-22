Pop Müziğe Yeni Soluk: Gölge

Azerbaycan ve Türkiye Kardeşlik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şovmen Sanatçı Ödülü'ne layık görülen Kütahyalı şarkıcı Gölge Rayan, üçüncü şarkısı 'Dansöz Dünya'yı dinleyicileriyle buluşturdu.

İSMAİL GÖKGEZ / İSTANBUL

Senelerdir severek şarkı söyleyen Rayan, kadınlar matinelerinin aranılan bir numaralı ismi. Ege Üniversitesi Kültür Sanat Konservatuar'ı mezunu olan ve matinelerle Türkiye'nin birçok ilini gezen genç müzisyen, eğlenceli sahnesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde ise yeni şarkısıyla güzel tepkiler alan genç yetenek, 'Dansöz Dünya' şarkısının sözü müziği ve aranjesini Doğu Kılıç'a emanet etti. Zafer Güder'in yönetmenliğinde çekilen video klipte Aslı Zen adlı dansöz sanatçısı yer aldı. Saç, makyaj ve styling'i ise kendisi gibi yetenekli olan eşi Aysun Rayan üstlendi. Kendi Youtube hesabından şarkıyı yayınlayan Rayan, kısa sürede 100 bin izlenme sayısını geçti.

Bunlar daha ayak seslerim

Yeni şarkısı hakkındaki düşüncelerini ifade eden Gölge, "Üzerinde titizlikle çalıştığımız bir iş oldu. Dinleyicilerimize bunun geçtiğini düşünüyorum. Dinleyici o kadar akıllı ki iyi ve kötü çalışmayı ayırt ediyor. Kısa sürede çok güzel izlenme rakamlarına ulaştık. Dinleyen, yorum yapan ve beğenen herkese çok teşekkürler. Bunlar daha ayak seslerim." dedi.

Gölge Rayan Kimdir?

Kütahya'nın Emet ilçesinde dünyaya gelen ve 1 yaşındayken yetimhaneye verilen genç solist, anne ve babasını tanımıyor. Yetimhanede sürekli şarkılar söyleyen Gölge, küçüklükten beri içinde varolan sanat aşkına engel olamamış. Boyacılık, simit satıcılığı ve tekstil atölyelerinde hayatını geçindirmek için birçok işte çalışan Gölge, 31 yaşında evli ve 2 çocuğu var.

'Dansöz Dünya' Şarkı Sözleri:

Bak bana neler çektim

Görünüyor mu?

Kazandığım savaşları

Zaferlerim sayılmıyor mu?

Buna izin vermem kaybetmeyi sevmem

Kral olsa eğmem boynumu

Dünya dansöz dünya herkes

İyiymiş güya

Hayat göster en güzel oyununu.