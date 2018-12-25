Polat Bilgin oyuncu yetiştirecek

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Ekran ve sahnelerin aranan yüzlerinden Polat Bilgin oyunculuk atölyesi açtı. Başarılı oyuncunun kurduğu İstanbul Sinema Televizyon Atölyesi (İ.S.T.A), Akatlar’da hizmete girdi.

Uzun yıllar boyunca çok sayıda televizyon dizisi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan, şimdilerde ise “Bir Litre Gözyaşı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Polat Bilgin, bilgi, birikim ve deneyimlerini genç oyuncu adaylarına aktarmak için kolları sıvadı. Başarılı oyuncu, İstanbul Sinema Televizyon Atölyesi (İ.S.T.A) adında bir butik atölye açtı. Akatlar’da hizmete giren atölyede oyuncu adaylarına 2 ay boyunca toplamda 40 saat eğitim veriliyor.

KİŞİYE ÖZEL YÖNTEMLE EĞİTİM

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan ve bir dönem Devlet Konservatuvarında Öğretim Görevlisi olarak tiyatro dersleri veren Polat Bilgin, kurduğu atölye ile sektöre eğitimli ve nitelikli oyuncular kazandırmayı hedeflediğini söylüyor: “Yöntem olarak belli bir kalıba, metoda, biçime bağlı kalmaksızın, kişinin ihtiyacı olanı tespit edip, ihtiyacı doğrultusunda kişiye özel yöntem belirleyip beraber yol alıyoruz. Amacımız kişinin en kısa sürede donanımlı bir oyuncu olarak tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yer edinmesini sağlamak. Kalabalık sınıflarda kaliteli eğitimin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple ‘bire bir’ çalışmayı doğru kabul ediyoruz.“

KAPILARI PROFESYONELLERE DE AÇIK

Bugüne dek önemli oyunculara oyuncu koçluğu yapan Polat Bilgin, atölyesinde de yalnızca genç oyuncu adaylarıyla değil, profesyonel oyuncularla da çalışmalar yapıyor: “Meslektaşlarımıza proje esaslı oyuncu koçluğu yapıyoruz.

“ Atölye sürecinde eksiksiz katılım sağlayan ve başarılı olanlara İstanbul Sinema Televizyon Atölyesi (İ.S.T.A) katılım ve başarı belgesi veriliyor. Atölyedeki dersler ise şunlar: Nefes Kullanımı ve Teknikleri, Ses Kullanımı ve Teknikleri, Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik, Doğru Türkçe ve Etkili Konuşma, Ses Tonu, Sözcükler ve Beden Uyumu, Beden Kullanımı Teknikleri ve Dili, Doğaçlama, Mimik – Rol, Karakter Yaratmak, Sahne Çalışmaları ve Uygulamaları, Metin & Senaryo Çözümlemesi ve Oyuncu Dramaturjisi, Oyna(ma)k Üzerine Uygulamalar, Kamera Önü Oynama Teknikleri, Kamera Önü Teknik Bilgileri.