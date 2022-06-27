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PAMUK PARS MÜZİK DÜNYASINI SALLADI

Pop müziğin genç sesi Pamuk Pars, 'Salla Salla' adlı şarkısıyla müzik dünyasını salladı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:33
PAMUK PARS MÜZİK DÜNYASINI SALLADI

HABER. DİNÇER KARACALAR

Musicom etiketiyle çıkan şarkısıyla müzik sektörüne hızlı giriş yapan Pamuk Pars, güçlü sesi, farklı yorumu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

EFSANE BİR İŞ OLDU

Hem şarkının hem de video klibinin müzik dünyasında çok ses getireceğine inandığını söyleyen Pamuk Pars, “Klibin tüm detayları üzerinde uzun süre çalıştım. Efsane bir iş oldu. Klipte birbirinden güzel kareler ortaya çıktı. Danslarım ve klipteki enerjimin çok beğenileceğine inanıyorum” dedi.

Sahne performanslarıyla beğeni toplayan Pamuk Pars’ın dijital platformlarda yerini alan 'Salla Salla' şarkısının söz ve müziği sanatçı Bahadır'a, aranjesi Mustafa Arapoğlu'na ait.

Ses getiren klibin yönetmen koltuğuna da Enes Bilal Taşçı oturdu.

Bir yandan yeni şarkıları için kolları sıvayan güzel şarkıcı "Sürprizlerle dolu bir albüm çalışması yapıyorum ve çok heyecanlıyım" ded

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Pamuk Pars
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