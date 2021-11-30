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Özay Günay Müzik Dünyasını "Salla"dı!

5 ay önce çıkardığı "Sen Hiç Korkma" parçası ile adından söz ettiren genç şarkıcı Özay Günay, yeni single'ı "Salla" ile tüm dijital platformlarda yer alarak dinleyicisi ile buluştu.

30 Kasım 2021 Salı 14:49
4 Okunma
Özay Günay Müzik Dünyasını "Salla"dı!

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Başarılı popçu Özay'ın sabırsızlıkla beklenen yeni single çalışması "Salla" müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Paylaşıldığı an itibariyle listelere hızlı bir şekilde giriş yapan Özay, Ünlü Yönetmen Sezai Demirer yönetiminde çektiği klibi ile sosyal medya da izleyicilerden tam not aldı. Sözü ve müziği Özay Günay'a ait olan "Salla"nın düzenlemesini Yenal Yıldız, Mix & Mastering'ini Utku Ünsal-Emre Kıral üstlenirken tanıtım fotoğrafları ve klip yönetmenliğinde ünlülerin yönetmeni Sezai Demirer'in imzasını görüyoruz.

Yeni şarkısının yankıları devam ederken Özay, 3. Single çalışması ve yeni klibi için kolları sıvadığının müjdesini hayranları ile paylaştı.

ÖZAY - SALLA (YOUTUBE LİNK)
https://youtu.be/kU26wXkKNcA

İsmail GÖKGEZ
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