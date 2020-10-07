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Olgun Portakal ve Can Erik’ten sonra ÇETİN CEVİZ GELİYOR

Usta oyuncu Nami Esatgil’in Tiyatroname markası ile kendi yazıp yönettiği oyunlarına bir yenisini daha ekliyor. 4 sezondur sahnelenen Olgun Portakal’ın gördüğü ilgi üzerine 2 sezon önce de Can Erik adlı oyununu sahneleyen Esatgil bu yıl da Çetin Ceviz ile seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:56
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Olgun Portakal ve Can Erik’ten sonra ÇETİN CEVİZ GELİYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Özel tiyatrolar covit korkusu nedeni ile çok büyük bir kriz ile boğuşuyor. Salonların kapatılmasına ramen bir çok özel tiyatro pandemi sonrası için ve açık havada sosyal mesafe kuralları içinde oynamak için yeni yeni oyunlar yazıp provalar yapıyorlar. Meyve isimlerinden yola çıkarak komedi üreten Esatgil şimdi de Çetin Ceviz adlı oyunu ile seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor. Daha önce Olgun Portakal ve Can Erik ile 3 ödül alan Tiyatroname önümüzdeki yılda bu ödülleri çoğaltma arzusunda.


Yeni Kadroda Kimler Var

7 yıl önce Kocamın Nişanlısı oyununda beraber sahneye çıkan usta oyuncular Tuna Arman ve Nami Esatgil şimdide Çetin Ceviz’le aynı sahneyi paylaşacaklar. Sinema ve tiyatronun duayeni sevilen oyuncu Sinan Bengier'i de kadrolarına dahil eden Tiyatroname’nin Çetin Ceviz oyununda ayrıca ödüllü oyuncu Murat Tavlı, Arzu Budak ve Efsane Geçen de diğer rolleri paylaşıyorlar. Oyunlarında küfür siyasi veya dini mesaj olmadan seyircilerini gülme krizine sokmayı ilke edinen Tiyatroname bu sefer de aynı tarz bir aile komesisiyle karşımıza

gelmeye hazırlanıyor. Kurum tiyayrolarında 65 yaş üstü sözleşmeli oyuncular aylardır sahneye çıkamıyorlar fakat Çetin Ceviz sayesinde Sinan Bengier’in bu özel oyunla seyircisiyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Olgun Portakal Ve Can Erikten Sonra ÇETİN CEVİZ GELİYORYaşar Şenyüz
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