Oğuz Saral'ın, ilk single çalışması "Heves" tüm dijital platformlarda!

HABER: ASLAN SAYIM



Türk pop müziğin yıldızlarından Emre Kaya’dan destek alan Oğuz Saral, müziğe olan aşkıyla Emre Kaya’dan tam not alarak, bir süredir üzerinde hazırlık yaptığı EP-si çalışmasının çıkış şarkısı “HEVES” i müzik severlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Emre Kaya imzası taşıyan, aranjesi Osman Çetin’e ait olan “HEVES” şarkısının klip yönetmenliği ise Oğuz Saral üstlendi ve fotoğrafları İlker Uzunalan tarafından çekildi.

Birçok hit şarkının bestecisi ve pop müziğin sevilen yıldızı Emre Kaya’nın desteği ile Oğuz Saral’ın “HEVES” adlı EP-si çalışması EKA MÜZİK etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.