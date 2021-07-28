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Ödülü oyunculuk eğitimi olan tek yarışma

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:18
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Ödülü oyunculuk eğitimi olan tek yarışma

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Torba Samara Hotel’de düzenlenen “4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın Kral ve Kraliçesi ile dereceye girenler ödüllerine kavuştular. Organizasyonun ödül olarak verdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk eğitimi kayıtları yapıldı. Kayıt öncesi Müjdat Gezen’i evinde ziyaret eden sinema oyuncusu adayları daha sonra Akatlar No:1903’te düzenlenen kutlama yemeğinde ünlü sanatçılarla bir araya geldiler.

Yarışmada “Kral” seçilen Ferdi Sattı ve “Kraliçe” seçilen Tutku Topaç'ın yanı sıra dereceye giren Hayat Mertcan, Selin Sirkeoğlu, Afranur Kalaycı, Eren Şevki Sancak ve Melih Fazıl Gürdal, yarışma jürisi başkanı Tamer Karadağlı, jüri üyelerinden Coşkun Sabah, Hilal Özdemir ve Muammer Kapucuoğlu ile yarışma organizasyonu Başkanı Atilla Kaplakarslan ve yönetim kurulu birlikte kutlama yemeği yediler. Akatlar No:1903’te düzenlenen yemekte bir konuşma yapan organizasyon Başkanı Atilla Kaplakarslan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması olarak, ödülü oyunculuk eğitimi olan tek yarışmayız. Güzel ve yakışıklı meraklı oyuncu adaylarını seçip, eğitimlerini vererek hazır hale getirerek sinema ve TV dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırıyoruz. Bu yılda böyle oldu. Eğitim konusunda desteğini esirgemeyen sayın Müjdat Gezen’e çok teşekkür ederiz” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sinemanın Kral Ve KraliçesiMüjdat Gezen Sanat MerkeziTAMER KARADAĞLIMüjdat GezenCoşkun Sabah
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