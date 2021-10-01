NUR TÜRKŞEN TÜRK SİNEMASININ 107.YIL ÖDÜL TÖRENİ İÇİN TÜRKİYE’YE DÖNDÜ! 

HABER: MURAT UYGUR

12 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan İbrahim Tatlıses’in ilk konserinde görüntülenen televizyon programcısı ve modacı Nur Türkşen ayağının tozuyla Kuruçeşme’deydi. Kameralara eğlenceli fotoğraflar veren Nur Türkşen oldukça neşeliydi. Şarkıcı Günel Zeynalova ile beraber konser de en çok ta onlar eğlendi.

Bahamalar ve Miami’de Moda çekimlerini tamamlayan Türkşen hızlıca Ülkeye geri döndü.

Türk sinemasının 107. yılında

Se-sam, Sineged Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar 4. Ödül Töreni hazırlıkları için çalışmalarına başladı.

Ödül Töreni ise çok yakında. 13 Ekimde.

Sinemanın ustaları, emektarları ve Sinema insanlarıyla çalışmak gerçekten çok çarpıcı, farklı ve ilham verici dedi.