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NOCTURNE X HANDE ERÇEL’DEN SIRA DIŞI BİR YAZA MERHABA PARTİSİ

Nocturne, marka yüzü Hande Erçel ile birlikteliğinin beşinci sezonunda #ŞehirSenin temalı etkileyici reklam kampanyasını İstanbul’un tüm dinamiklerini buluşturan bir Yaza Merhaba Partisi ile kutladı.

27 Mayıs 2022 Cuma 12:14
NOCTURNE X HANDE ERÇEL’DEN SIRA DIŞI BİR YAZA MERHABA PARTİSİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Nocturne, başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğinin beşinci sezonunu İlkbahar/Yaz 2022 kampanyasına adını veren #ŞehirSenin temalı etkileyici bir Yaza Merhaba Partisi ile taçlandırdı. 25 Mayıs Salı günü Tarihi Yarımada’ya açılan büyüleyici bir manzaraya sahip Soho House’un terasında gerçekleşen etkinliğe, influencer dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldı.

Herkesi günün her saatinde, şehrin her noktasında hayatın tadına varmaya davet eden #ŞehirSenin temalı Nocturne İlkbahar/Yaz 2022 kampanyası partinin konseptine yansıtıldı. Hande Erçel ev sahipliğinde düzenlenen özel davette; İstanbul’u İstanbul yapan tüm değerler birkaç saatliğine bir araya gelerek misafirlere unutulmaz bir şehir hayatı deneyimi yaşattı. Davetliler; dondurmacı, pamuk şekerci, macuncu ve caddeleri güzelleştiren çiçekçilerin arasında, gündelik hayatın koşuşturmasını geride bırakarak şehri yaşama fırsatı buldular.

Şarkıcı Gülçin Ergül ve DJ Memo Garan’ın performans sergilediği gecede; usta moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz fondaki İstanbul silüetine karşı misafirlerin fotoğraflarını çekerek unutulmaz anları ölümsüzleştirdi. Tamer Yılmaz’ın çektiği fotoğrafların yanı sıra; sanatçı Beril Ateş’in Nocturne'e özel tasarladığı #ŞehirSenin adlı eser ve Lys Flowers’ın sokak çiçekçilerinden ilham alarak hazırladığı buketler, etkinlik bitiminde konuklara hediye edildi. Nocturne; İstanbul’un başlıca zenginliklerini aynı mekanda buluştururken, şehrin vazgeçilmez parçaları olan sokak hayvanlarını da unutmadı ve etkinliğe katılan konuklar adına Mor Pati Derneğine bağışta bulundu.

Davetliler arasında Esra Erol, Gamze Erçel, Gizem Hatipoğlu, Gül Ağış, Hande Ünal Şaşmaz, Mihre Çelikkol, Narod Çetinkaya, Pınar Altuğ ve Rüya Büyüktetik yer aldı.

Hande Erçel, Nocturne ile beş sezondur süren yolculuğunu “İlk günden beri beraber gelişiyoruz, beraber değişiyoruz. Artık öyle bir noktadayız ki, insanlar her yeni sezonda ne yapacağımızı merak edip sabırsızlanıyor. Biz her seferinde üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım bundan sonra da birlikte çok güzel işler başarırız.” şeklinde özetledi.

“Nocturne benim için sınırları zorlamak, yeniliklere açık olmak!” sözleriyle özgün ve tutkulu Nocturne kadınını yansıtan Hande Erçel, sezon boyunca herkesi şehirde bir yaz rüyası yaşamaya davet ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NocturneHande Erçel
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