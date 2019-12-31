"Nikah Masasında Terk Edilince Müziğe Sarıldım"

İSTANBUL

Sözü ve müziği Hüseyin Çalık'ın kendisine ait şarkının adı 'Issız Yüreğim' Aranjesi ise Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı meşhur şarkısının düzenlemesini yapan ünlü aranjör Hüseyin Çeliker imzası taşıyor. Taşkın Ceyhan'ın yönetmenliği yaptığı video klip şimdiden merak konusu oldu.

Yeni şarkısı ile ilgili düşüncelerini ifade eden Hüseyin Çalık, "Müzik benim için çok kıymetli. 1 yıl önce nikah masasında terk edildikten sonra müziğe sarıldım. İlk şarkımız 'Aşk Rengini Gözlerinden Almış' çok beğenilmişti. İkinci teklimiz 'Issız Yüreğim' de eminim çok sevilecek" dedi.

'Issız Yüreğim' şarkısının yeni yılda yayınlanması bekleniyor.

Hüseyin Çalık – Aşk Rengini Gözlerinden Almış:

https://www.youtube.com/watch? v=jNHm6ybY9k0