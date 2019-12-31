Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114425
ALTIN
291.290
DOLAR
5.9455
STERLİN
7.8954
EURO
6.6734
LV Art Gallery “Dönüşüm” Sergisi 
Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi
İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi
Emine Sunar & “Benim Renklerim”
Emine Sunar‘ın 3. Kişisel Sergisi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Nikah Masasında Terk Edilince Müziğe Sarıldım"

10 ay önce "Aşk Rengini Gözlerinden Almış" isimli ilk şarkısını çıkaran genç solist Hüseyin Çalık, ikinci teklisini dinleyicilerine sunmak için gün sayıyor.

"Nikah Masasında Terk Edilince Müziğe Sarıldım"

10 ay önce "Aşk Rengini Gözlerinden Almış" isimli ilk şarkısını çıkaran genç solist Hüseyin Çalık, ikinci teklisini dinleyicilerine sunmak için gün sayıyor.

31 Aralık 2019 Salı 18:10
13 Okunma
"Nikah Masasında Terk Edilince Müziğe Sarıldım"

İSTANBUL

Sözü ve müziği Hüseyin Çalık'ın kendisine ait şarkının adı 'Issız Yüreğim' Aranjesi ise Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı meşhur şarkısının düzenlemesini yapan ünlü aranjör Hüseyin Çeliker imzası taşıyor. Taşkın Ceyhan'ın yönetmenliği yaptığı video klip şimdiden merak konusu oldu.

Yeni şarkısı ile ilgili düşüncelerini ifade eden Hüseyin Çalık, "Müzik benim için çok kıymetli. 1 yıl önce nikah masasında terk edildikten sonra müziğe sarıldım. İlk şarkımız 'Aşk Rengini Gözlerinden Almış' çok beğenilmişti. İkinci teklimiz 'Issız Yüreğim' de eminim çok sevilecek" dedi.

'Issız Yüreğim' şarkısının yeni yılda yayınlanması bekleniyor.

Hüseyin Çalık – Aşk Rengini Gözlerinden Almış:

https://www.youtube.com/watch?v=jNHm6ybY9k0

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nikah MasasıMüzikHüseyin çalıkAlbümönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OnH Yeni Yıl Festivali Aşkım Kapışmak
OnH Yeni Yıl Festivali Aşkım Kapışmak
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
TAMARA JOKIC  feat. ALP AKMAZ – KEKLİK GİBİ
TAMARA JOKIC  feat. ALP AKMAZ – KEKLİK GİBİ
HASAN YILDIRIM – GEÇ BUNLARI
HASAN YILDIRIM – GEÇ BUNLARI
Zafer Toprak, Rüya Park'da sahne alacak
Zafer Toprak, Rüya Park'da sahne alacak
Bir çocuktu Onur... Hep çocuktu, yine çocuk...
Bir çocuktu Onur... Hep çocuktu, yine çocuk...
Metin Çanak
Metin Çanak
Murat Kekilli'ye Fanlarından Ödül
Murat Kekilli'ye Fanlarından Ödül

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans