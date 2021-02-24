NEVESER GERGİNOK'TAN YENİ SİNGLE YANIMDAKİ SEVGİLİM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Zamansız Akşamlar" adlı eseriyle, müzikseverlerin gönlünde taht kuran Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Neveser Gerginok, "Yanımdaki Sevgilim" adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kendi bestelerinin yanısıra seslendirdiği eserlerle de müzik dünyasına damga vuran Neveser Gerginok, alaturka ezgilerden oluşan "Yanımdaki Sevgilim" şarkısı ile 2021'e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Kuzey Yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini alan "Yanımdaki Sevgilim"in sözleri Güzide Füsun Arkış'a, müziği Ömer Öcal'a ait. Mix mastering’ini Candar Köker’in yaptığı şarkının İstanbul stüdyolarında çekilen nostaljik klibinin yönetmenliğini de Candar Köker üstlendi.

Yeni şarkısına çok güvenen başarılı sanatçı, "Yanımdaki Sevgilim' gençlere alaturkayı sevdirecek" dedi.